Гендиректор "Сочи" - про отношения с "Зенитом" и Мевлю

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, что большое количество новичков, пришедших из "Зенита", – это скорее совпадение.

​– У нас ко многим интерес. Данные футболисты проще переходят к нам, с большим желанием, – цитирует "Фонтанка" Рубашко. – С кем-то тяжелее договориться, с кем-то проще.

– Александр Медведев говорит, что переговорам помогают дружеские связи между руководством ваших клубов.

– В переговорах, конечно, помогают. Если есть какие-то отношения между управленческим аппаратом, проще где-то договориться. А где-то бывает и сложнее. Все зависит от самих футболистов. Зачастую они сами не хотят переходить.

– Это вы о Заболотном? Переговоры по поводу его трансфера были самыми трудными?

– Футболист сам для себя решает, где ему лучше играть. Делает для себя какие-то выводы. Я так понимаю, что он играл в "Зените-2". Может быть, ему там было комфортно.

– Пишут, что Мевля скоро еще перейдет в "Сочи".

– Я не знаю, кто это говорит. Главный источник – это наш официальный сайт. Там самая достоверная информация.

– Для вас унизительно, когда "Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"?

– Много что говорят. Говорят, что кого-то доят. У каждого свое мнение, и оно имеет право на жизнь. Кто-то так считает, кто-то на это вообще внимания не обращает. Мы тот клуб, который должен играть на победу с любой командой. Зачем я буду заострять свое внимание на том, что нас там кто-то как-то называет? Пишут вообще много всего. Люди описывают ситуацию так, как они ее видят. Если задаться целью каждому разъяснять, то времени на работу не останется.