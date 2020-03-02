Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» сообщил об условиях аренды нападающего Александра Кокорина, а также сроках появления на поле чемпиона мира Адиля Рами и полузащитника сборной ДР Конго Жанелли Имбюлы.

— Готов ли «Сочи» или сам Кокорин заплатить «Зениту» за выход на поле в апрельской игре на «Газпром Арене»? — вопрос Рубашко.

— Пока ясности пока по этому вопросу нет, — ответил гендиректор «Сочи».

— В ситуации с Артемом Дзюбой и «Арсеналом» это стоило 120 тысяч евро. А сколько у Кокорина?

— Порядок цифр я не обсуждаю. Непосредственно по выходу все будет ясно.

— Адиль Рами уже тренируется с «Сочи»? Когда дебютирует?

— В тренировочном процессе он пока не участвует. Как будет готов, тогда и выйдет на поле в игре.

— Когда будет заявлен Жанелли Имбюла?

— Требуется время, чтобы решить все по запросам и по документообороту, чтобы заявить игрока. Как только все будет завершено, он прибудет в расположение клуба. (Евгений Белоусов)