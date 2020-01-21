Гендиректор «Сочи»: «Нам нужно в любом случае оставаться в премьер-лиге. Кокорин поможет решить задачу»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко — о переходе 28-летнего форварда «Зенита» Александра Кокорина к южанам на правах аренды до конца сезона-2019/20.

— Кто станет выплачивать зарплату Кокорину, в каких пропорциях? — вопрос Рубашко.

— Финансовую часть сделки озвучивать не будем. Эта информация — внутреннее дело клубов и игрока.

— В «Сочи» и без Александра было много экс-зенитовцев. Не перебор ли?

— Мы сейчас не об этом думаем. Нам не до мыслей о переборе, самое главное, чтобы команда начала показывать тот футбол, на который рассчитываем, это самая важная задача. Кокорин однозначно поможет стать лучше.

В премьер-лиге в любом случае надо оставаться, не хочется даже думать о вылете. Кокорин, естественно, нас усилит и поможет выполнить задачу, в нем сомнений нет.

— На сколько голов Александра рассчитываете в весенней части чемпионата?

— Гадать на кофейной гуще не хочется, но чем больше — тем лучше. Мы вообще верим во всех ребят, в то, что они способны забивать. Вот недавно у нас прошел первый товарищеский матч (против румынской «Киндии», 0:0 — Прим. «СЭ»), «Сочи» закончил встречу без результативных действий, хотя моментов создали 10-12. Сейчас люди сыграются, и, думаю, все будет нормально. (Иван Торопцев)