Гендиректор "Рубина" рассказал о расставании с Бердыевым

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал подробности ухода бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева.

- В 2018 году у клуба были два учредителя – Курбан Бердыев и вы. Все прекрасно знают, что вы с Бекиичем были в прекрасных отношениях. Почему вы поругались?

- Мы не поругались, почему поругались?

- Хорошо, почему вы разошлись?

- Настало время. И муж с женой разводятся.

- Давайте я буду перечислять, а вы будете говорить, да или нет. Курбан Бердыев был за еврокубки, а вы – за то, чтобы жить по средствам.

- Я всегда тоже за еврокубки, но для этого же должны быть определенные возможности. У клуба был непростой момент, и вопрос о банкротстве не просто так стоял.

- Я слышал, что когда у вас с Кубаном Бекиичем возникло недопонимание, он пошел на самый верх республики, но недооценил вашего влияния. Это правда?

- (Смеется). На кого? Ну что ты, нет, конечно.