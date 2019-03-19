Гендиректор "Рубина": "Надеюсь, что Бердыев будет еще долго и плодотворно работать в клубе"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью порталу "Бизнес Online" рассказал о своих надеждах о будущем главного тренера Курбана Бердыева в клубе. Напомним, что 66-летний специалист тренировал казанцев с 2001 по 2013 год, а затем вернулся в 2017 году из "Ростова".

– О будущем Курбана Бердыева было много разговоров. Он готов здесь остаться и продолжить работу?

– Не могу отвечать за него, это будет не совсем корректно. Но у нас есть понимание, он нацелен на работу. И не стоит забывать, что Бердыев остается учредителем клуба, он тоже несет определенную ответственность за "Рубин". Бердыев – большой профессионал и, бесспорно, один из лучших тренеров страны. Я очень надеюсь, что он будет еще долго и плодотворно здесь работать и добиваться больших побед с "Рубином".

– Каким вы видите будущее "Рубина" через 3-4 года?

– Во-первых, я вижу стабильный клуб с очень хорошей командой и, безусловно, который участвует в еврокубках. Мы хотим порадовать болельщиков республики матчами со знаменитыми европейскими командами на нашем прекрасном стадионе. У нас абсолютно все для этого есть. Все условия. И это не сказки и не фантастика, реально этого добиться даже раньше. Мы сейчас находимся на седьмом месте в таблице, но ничего не потеряно, нужно продолжать биться.

Мы за эти годы ни в одном из матчей не развалились и у нас есть все для того, чтобы качественно играть на высшем уровне. Это и качественный тренерский штаб, хорошая инфраструктура с базой и полями, наш административный состав и медицинский штаб, игровой потенциал и подбор игроков. Поэтому мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее.

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