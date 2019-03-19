Гендиректор "Рубина": "Долгов у нас ни перед кем нет и просроченных платежей тоже"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью порталу "Бизнес Online" заявил, что финансовое состояние клуба улучшилось, а также рассказал, когда команда рассчитается с футболистами по долгам.

Напомним, что зимой клуб расстался с рядом футболистов из-за нестабильной финансовой ситуации. По словам руководителя, именно удачная продажа игроков помогла команде улучшить положение.

– В начале этого года клуб рассчитывался по долгам с ушедшими игроками. Перед кем у вас еще остаются задолженности?

– У нас есть обязательства перед несколькими ушедшими игроками и тремя испанскими клубами. С ними был составлен график с плановыми платежами. Поэтому долгов у нас ни перед кем нет и просроченных платежей тоже. Перед всеми действующими игроками мы долги закрыли. Наконец-то мы сейчас подошли к тому, о чем говорили, когда вернулись: что нужно несколько лет, чтобы выправить ситуацию клуба. Тяжелое время прошло. Мы быстро справились и за счет удачных продаж игроков: Азмуна, Оздоева, Набиуллина и других. Это нам очень помогло выйти из сложной ситуации. Теперь мы с большим оптимизмом смотрим в будущее.

– Долги перед испанскими клубами – речь идет о компенсациях за трансферы Жонатаса, Рочины и Саму, верно?

– Да, но у нас есть понимание с этими клубами по выплатам и с ними найден компромисс. Мы согласовали с этими клубами все графики платежей. Раньше мы не могли им платить и дело доходило до судебных исков. Но мы это делали вынужденно, ведь клуб находился в тяжелом состоянии и денег просто не было. Сейчас мы с ними заключили договоры и нашли взаимопонимание. Когда мы делали последний платеж "Вильярреалу", они даже по-русски заговорили – написали: "Спасибо!" Для них эти средства тоже важны, мы их понимаем, как и они нас. Мы честны перед всеми и делаем все, о чем договаривались. В этом плане проблем нет и в дальнейшем быть не должно.

– Чтобы закрыть все эти задолженности и платежи, сколько еще времени вам понадобится?

– Мы до конца года все отдадим, я думаю. Основную часть в этом году мы должны закрыть. Думаю, та тяжелая полоса в полтора года, которая у нас была, сейчас преодолена. Это можно сказать точно. Новые рекламные контракты у нас заключены, и мы понимаем, с кем из спонсоров мы будем работать, где и сколько мы сможем заработать и мы понимаем свои возможности.

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