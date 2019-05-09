Гендиректор "Локомотива": "Искусственно увеличивать число воспитанников в составе не будем"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал "СЭ" слова главы Чечни Рамзана Кадырова​, который заявил, что российским клубам надо растить своих воспитанников, а не покупать иностранцев.

– "Локомотив" один из лидеров в стране, абсолютно точно, по количеству собственных игроков, которые выходят в основном составе, – сказал Кикнадзе. – Конечно, мы бы хотели, чтобы количество наших футболистов, задействованных в основном составе, росло год от года. Для этой цели мы поддерживаем и развиваем академию, занимаемся поисками молодых талантов по всей стране, привлекаем к работе лучших тренеров и лучшие методики. Вместе с тем, считаем, что спортсменам дорога должна открываться в профессиональном футболе в соответствии с их качествами. Поэтому в основной состав они должны попадать тогда, когда готовы конкурировать за место в составе и доказывать игрой свое право на то, чтобы появляться в красно-зеленой форме на поле.

– Реально ли, чтобы 11 собственных воспитанников вышли на поле?

– Это большой вопрос. Многие клубы это пробовали, не только российские. В том числе и "Барселона", когда Ла-Масия (одна из сильнейших футбольных академий мира, принадлежит "Барселоне" – прим. "СЭ") была в самом расцвете, ставила перед собой задачу одиннадцати воспитанников, но у нее это не получилось. И этот опыт мы тоже должны учитывать. Наша задача постоянно увеличивать количество собственных воспитанников в команде. Но я не думаю, что пойдем на то, чтобы делать это искусственно.

– В регионах есть условия, чтобы давать больше своих воспитанников?

– Вы меня сейчас спрашиваете за регионы или за "Локомотив"? За регионы не готов отвечать. Если говорить про наш клуб. Давайте посчитаем, кто у нас в основе: как минимум братья Миранчуки и Баринов, которых надо называть сразу, Лысов и Жемалетдинов в составе. Нет команд, которые одиннадцатью игроками выступали, тем более в национальном чемпионате, Кубке страны и в еврокубках. Нереально. Основа это не 11 игроков, а 15-16. Михаил и Рифат точно в это число попадают. На подходе у нас Тугарев, который тоже на поле появлялся. Есть целая когорта из пяти-шести игроков, регулярно привлекающаяся к сборам и мы всерьез рассматриваем их как усиление нашего состава в ближайшее время. С этой точки зрения, считаю, что мы достаточно благополучный клуб.(Арман Мкртчян)

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