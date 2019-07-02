Гендиректор "Крыльев Советов": "Зарплаты в рублях? С удовольствием бы так делали, если бы легионеры на это шли"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал "СЭ" намерение владельца "Спартака" Леонида Федуна перевести всех игроков красно-белых на рублевые зарплаты.

- Согласны с предложением Федуна? - вопрос Шашкову.

- С удовольствием тоже так делали, если бы легионеры на это шли. Мы несколько лет заключаем новые контракты и переводим зарплату в рубли. Или фиксируем курс, если отказываются, чтобы не было космических цифр.

- В "Крыльях" не у всех рублевые зарплаты?

- Да. У нас пока действуют старые контракты, которые не у всех рублевые.

- Почему хотите всех перевести на национальную валюту?

- Мы живем в рублевой зоне, поэтому правильно, чтобы люди, которые работают в России, получали в данной валюте.

- Иностранцы получают в иностранной валюте?

- Не все. А российские, конечно, в рублях. (Арман Мкртчян)

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