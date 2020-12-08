Гендиректор «Крыльев Советов»: «Клубы РПЛ не обращались по Сергееву, он уже заигран за две команды»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в беседе «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» и другие клубы Тинькофф РПЛ интересуются нападающим Иваном Сергеевым.

— Он уже заигран за две команды в этом сезоне, по регламенту не сможет сыграть где-то еще, — сказал Калакуцкий «СЭ». — Плюс клубы РПЛ и не обращались по нему, они же тоже знают, что он не может никуда перейти до лета.

25-летний Сергеев в текущем сезоне выступал за «Торпедо», а затем перешел в «Крылья Советов». В общей сложности он провел 26 матчей в Олимп-ФНЛ и забил 22 мяча при трех голевых передачах. Ранее футболист установил рекорд ФНЛ по хет-трикам за сезон — у него их четыре. (Сергей Федоров)