Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин перед отборочным матчем Евро-2020 между сборными России и Шотландии отказался сказать, какой тренер возглавит московский клуб.

«Все узнаете в пресс-службе», — только это сказал Белкин на вопросы корреспондента «СЭ» Александра Рогулева о будущем главном тренере бело-голубых и сроках принятия решения.

Напомним, что пока Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду «Динамо», назначен исполняющим обязанности главного тренера основного состава.

Назначение 38-летнего специалиста состоялось спустя несколько дней после поражения динамовцев в матче с «Оренбургом» (0:2), после которого в отставку с поста главного тренера подал Дмитрий Хохлов.

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