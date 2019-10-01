Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев возглавил рейтинг лучших менеджеров России

Издание «КоммерсантЪ» опубликовало ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» 2019 года. Возглавил его генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Гендиректор ЦСКА стал первым в категории «Сервис». Он является единственным представителем спортивной индустрии в этом рейтинге

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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