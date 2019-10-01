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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев возглавил рейтинг лучших менеджеров России

1 октября 2019, 13:49
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Издание «КоммерсантЪ» опубликовало ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» 2019 года. Возглавил его генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Гендиректор ЦСКА стал первым в категории «Сервис». Он является единственным представителем спортивной индустрии в этом рейтинге

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.kommersant.ru/doc/4109977?from=other_spec

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