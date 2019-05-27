Гендиректор "Арсенала" рассказал о возможном переходе Левашова в "Спартак"

Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал о будущем голкипера Михаила Левашова в клубе.
– У Левашова есть действующий контракт, – сказал Балашов в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч. Премьер". – Считаю, что квалификация Лиги Европы – серьезный фактор, который может удержать его. Но "Спартак" тоже остается серьезной командой. Обменять Левашова на Максименко? А почему не на Луиза Адриану? Никого менять не будем. И мне пока никаких официальных документов не поступало.
В сезоне 2018/19 Левашов провел за "Арсенал" 18 матчей, в которых пропустил 23 мяча. В 6 матчах голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.
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