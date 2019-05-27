Гендиректор "Арсенала" рассказал о будущем Беляева и возвращении Бакаева в "Спартак"

Гендиректор тульского "Арсенала"​ Дмитрий Балашов​ поделился мнением о будущем защитника Максима Беляева, а также прокомментировал возвращении хавбека Зелимхана Бакаева в "Спартак"​.

– У Беляева заканчивается контракт, ему предложен новый. Несколько дней будем ждать от него ответа, – сказал Балашов в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч. Премьер".​ – Как убедить его остаться в "Арсенале"? Он стал игроком сборной, только потому что постоянно играл. Он практически не пропустил ни одной игры. Перейдя в другой клуб, возникнет вопрос о том, не прекратится ли этот рост. ​

По поводу Бакаева, то у него срослось несколько моментов, которые стали причиной попадания в сборную. Самые лучшие его качества были раскрыты при нашем футболе. Он хочет играть в "Спартаке", хочет вернуться в свою команду. Лишать такой возможности его не можем. Почему зимой не пустили? Воспользовались своим юридическим правом не вести переговоры.

В сезоне 2018/19 Максим Беляев провел за "Арсенал" 34 матча, в которых забил 2 мяча. Зелимхан Бакаев записал на свой счет 8 голов и 3 результативные передачи в 30 матчах за туляков. По ходу сезона оба футболиста были впервые вызваны в сборную России​.

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