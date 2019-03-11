Гендиректор "Арсенала": " Клуб, по большому счету, не имеет никаких рычагов для того, чтобы наказать кого-либо за неготовность поля"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов в интервью "СЭ" рассказал, что поле на центральном стадионе в Туле по своим физическим показателям позволяет проводить на нем матчи. Он также отметил, что клуб арендует стадион у региональных властей и не имеет возможности наказать кого-либо за неготовность стадиона.

– Насколько серьезен прогресс в состоянии поля за последнее время?

– Мы смотрели поле перед тем, как улететь в Ростов (на матч чемпионата России с "Ростовом", который состоялся 10 марта. – Прим. "СЭ"), и с тех пор поле значительно улучшилось. Хотя прошло только четыре дня.

– Какое мнение у комиссии сейчас?

– Поле по своим физическим показателям позволяет проводить на нем матчи.

– На ваш взгляд, это правильно, что только из-за плохой картинки игры приходится переносить в другие города?

– Это вопрос общения, коммуникации человеческой. Будем разговаривать, убеждать в своей правоте.

– Рост травы зависит от солнечного света. При этом у стадиона "Арсенал" отсутствуют специальные установки. Почему?

– Это достаточно дорогое удовольствие. Порядок цен не назову. Но "искусственное солнце" – это очень хорошая вещь. Знаю, что такие установки есть на московских аренах. А вот есть ли они на региональных стадионах – не уверен. Вообще, парадокс в том, что трава растет ночью. Об этом вам скажет любой агроном. Когда есть подогрев, когда поле укрыто, то именно ночью происходит самый-самый активный рост травы.

Также отметил бы, что поле клубу не принадлежит. Мы арендуем стадион у региональных властей. Понятно, что все равно отвечать за это нам, что мы должны все контролировать. Но ситуация такова, что клуб, по большому счету, не имеет никаких рычагов для того, чтобы наказать (за неготовность поля. – Прим. "СЭ") кого-либо финансово или юридически. (Илья Андреев)

Гендиректор "Арсенала": "На поле стадиона в Туле можно проводить матчи. Прогресс существенный"