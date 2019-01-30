Гендиректор "Анжи" опроверг слова тренера о возможном переезде в Грозный или Краснодар

Гендиректор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб доиграет сезон на стадионе "Анжи Арена". Ранее главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев заявил, что с арены снимают газон из-за долгов и оставшиеся домашние матчи сезона команда может доиграть в Грозном или Краснодаре. Пресс-служба "Анжи" заявила, что снятие газона связано с ремонтными работами, а Агарагимов уверяет, что о переезде речи не идет.

- Да, перед стадионом есть долги, но это не повод снимать газон - у нас единственный лицензированный стадион, до конца сезона мы точно доиграем на нем, - цитирует ТАСС Агарагимова. - Я не знаю, кто запустил эти слухи, но на фотографии, которая распространилась в интернете, видно, что газон аккуратно убрали рулоном с одной стороны, а на этом участке проходит коллектор, отопительная система. Проводится плановая подготовка стадиона к сезону, к запуску подогрева, за 20 дней до начала первой игры мы начинаем включать подогрев, чтобы трава начала расти. На время этих работ газон снимается, люди спускаются вниз и смотрят, все ли там в порядке, а по завершении данных работ рулон газона вернут на место.

Никаких изменений в финансовом вопросе нет, мы надеемся на лучшее, ведем переговоры.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 15 очков в 17 матчах.

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