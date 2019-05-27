11:25 27 мая | Футбол — РПЛ

Гендиректор "Ахмата" оценил сезон команды на четыре с минусом

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Генеральный директор и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает, что завершившийся чемпионат России его команда провела на оценку четыре с минусом. По итогам 30 туров команда из Грозного заняла восьмое место, одержав 11 побед при девяти ничьих и 10 поражениях.

Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом, - цитирует ТАСС Айдамирова. - Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться.

Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще - все вкупе. Будем работать.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6474256

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