Гендиректор "Ахмата": "Накаленная обстановка в конце матча со "Спартаком" – вина арбитра"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился с "СЭ" мнением о работе главного арбитра матча 5-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3) Алексея Сухого.

Также Айдамиров рассказал, что клуб из Грозного проведет работу над тем, чтобы в будущем не допускать скандальных ситуаций, подобных той, что произошла во время воскресной игры. На 82-й минуте встречи на стадионе в Грозном по громкой связи была произнесена оскорбительная фраза в адрес судьи Сухого. Как стало известно позже, это сделал сотрудник пресс-службы "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов. После этого сотрудник был уволен.

– Будет ли клуб проводить разбирательство в связи со вчерашними событиями?

– На официальном сайте уже сказано, что сотрудника стадиона, который кричал в микрофон, уволили. Клуб уже провел разбирательство. Также мы проведем работу над тем, чтобы в дальнейшем не допускать событий, подобных вчерашнему, – сказал гендиректор грозненского клуба.

– Что можете сказать по судейству в игре со "Спартаком"?

– Судейством мы недовольны. Спорные эпизоды трактовались по-разному. Мы считаем, что на рефери лежит вина в том, что обстановка накалилась в конце матча. Тем не менее, футбол – это эмоции. То, что крикнули в микрофон – не самое страшное. Да, это неправильно, но это не самое страшное, что можно услышать на стадионе. У нас на трибунах целые сектора кричат более неприличные вещи в адрес судей, но на это как-то не реагируют. Тут один человек крикнул в микрофон – повторюсь, это неправильно – и все сразу пытаются сделать какой-то информационный повод.

– Тем не менее, человек с микрофоном, по сути, может выступить заводящим для всех, кто находится на трибунах.

– Это один человек, а 500 человек кричат матерные слова в адрес судьи. На стадионе находятся женщины, дети. Что лучше? Не говорю, что кричать в микрофон – хорошо, но тем не менее. Крикнул, не совладал с эмоциями – наказан, мы же не оправдываем его. При этом никто не находит повод, когда 500 человек кричат, что судья – такой-сякой. На стадионе присутствуют дети, но никто этим не заморачивается. Надо реагировать на это, надо, чтобы не было мата на стадионах, а не на частные единичные случаи.

– Еще один момент по судейству: "Ахмат" ведь забил свой гол не по правилам, Анхель сыграл рукой. Получается, что Сухой ошибался и не в пользу "Спартака".

– Я не заметил игру рукой, когда смотрел повтор. Клуб позже огласит свою позицию по судейству в официальном обращении. (Иван Торопцев)

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