«Где шесть очков «Спартаку» от «Уфы»? Комментарий Евсеева после «Спартака» длиной в семь секунд

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:1)

— Я сейчас скажу отдельный акцент. Одну фразу, — сказал Евсееев в эфире канала «Матч премьер». — Мне интересно услышать, где шесть очков команде «Спартак» от «Уфы»?

У «Уфы» отличился Павел Аликин, у «Спартака» — Эсекиэль Понсе, а Джоржан Ларссон не реализовал пенальти.