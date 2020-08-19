«Где шесть очков «Спартаку» от «Уфы»? Комментарий Евсеева после «Спартака» длиной в семь секунд
18:30
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:1)
— Я сейчас скажу отдельный акцент. Одну фразу, — сказал Евсееев в эфире канала «Матч премьер». — Мне интересно услышать, где шесть очков команде «Спартак» от «Уфы»?
У «Уфы» отличился Павел Аликин, у «Спартака» — Эсекиэль Понсе, а Джоржан Ларссон не реализовал пенальти.
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