«Где мне теперь найти новую люстру?» Челлендж Крала вышел из-под контроля

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал стал новым участником челленджа «Оставайся дома». Он почеканил рулоном туалетной бумаги.

Правда, чех не рассчитал своих возможностей и удар чуть не разбил люстру в комнате.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется