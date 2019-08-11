"Где карточка игроку "Сочи" за Сигурдссона? Комментаторы, ау?". Скаут ЦСКА негодует

Селекционер ЦСКА​ Андрей Мовсесьян возмущен решением арбитров не наказывать полузащитника "Сочи" Никиту Калугина, после столкновения с которым полузащитник красно-синих Арнор Сигурдссон покинул поле в домашнем матче 5-го тура РПЛ. Эпизод произошел на 21-й минуте, после него арбитр Виталий Мешков только зафиксировал фол.

- ЦСКА - "Сочи". Где карточка игроку "Сочи" на Сигурдссоне? Нанесение травмы!Комментаторы, ау? - написал Мовсесьян в Twitter.

ЦСКА - Сочи..

Где карточка игроку Сочи на Сигурдссоне? Нанесение травмы!

Комментаторы, АУ? — Andrey N' Movsesyan (@ac_aviator) August 11, 2019

"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Сочи"

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020