19:47 11 августа | Футбол — РПЛ

"Где карточка игроку "Сочи" за Сигурдссона? Комментаторы, ау?". Скаут ЦСКА негодует

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Селекционер ЦСКА​ Андрей Мовсесьян возмущен решением арбитров не наказывать полузащитника "Сочи" Никиту Калугина, после столкновения с которым полузащитник  красно-синих Арнор Сигурдссон покинул поле в домашнем матче 5-го тура РПЛ. Эпизод произошел на 21-й минуте, после него арбитр Виталий Мешков только зафиксировал фол.

- ЦСКА - "Сочи". Где карточка игроку "Сочи" на Сигурдссоне? Нанесение травмы!Комментаторы, ау? - написал Мовсесьян в Twitter.

"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Сочи"

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