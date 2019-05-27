Газзаев не согласен с Федуном

Валерий Газзаев выразил отношение к вопросу о возможном расширении российской премьер-лиги с 16 до 18 команд. Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас зампред комитета по физкультуре и спорту Госдумы РФвыразил отношение к вопросу о возможном расширении российской премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Напомним, что тема была поднята на исполкоме Российского футбольного союза в середине мая по инициативе президента ЦСКА Евгения Гинера, ее поддержал ряд руководителей клубов РПЛ. Позднее владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" заявил, что, на его взгляд, перспектива расширения лиги – "нулевая".

– Все последние годы вы постоянно выступали за расширение премьер-лиги и оппонировали Леониду Федуну, говорившему о сокращении до 12 клубов, и президенту РПЛ Сергею Прядкину, который в какой-то момент называл цифру 14. Сейчас вы тоже не согласны с мнением Федуна, который считает, что в текущей ситуации расширение до 18 – невозможно?

– Нет, не согласен. Я действительно уже давно выступаю за то, чтобы у такой огромной страны, как Россия, было как минимум 18 команд в премьер-лиге. В перспективе их вообще должно стать 20, потому что если мы хотим, чтобы наш футбол прогрессировал, то пример надо брать с лучших образцов. А в Испании, Англии, Италии в высших лигах представлено по 20 клубов. При этом по количеству населения и размеру территории все эти страны несопоставимы с Россией.

В этой связи отдельные заявления о сокращении премьер-лиги звучат абсурдно. В свое время был крайне удивлен, когда разговор зашел об уменьшении числа клубов до 14. Не понимаю, как можно говорить такое и с учетом масштабов страны, и тем более после того, как в России к чемпионату мира во многих городах появились великолепные стадионы и другая инфраструктура, которую надо обязательно активно использовать в рамках наследия ЧМ-2018. Футбол очень популярен по всей стране, благодаря чемпионату мира вокруг него возник еще больший ажиотаж – и на этой позитивной волне лигу обязательно надо расширять. Даже УЕФА рекомендует, чтобы в рамках синхронизации с единым европейским календарем в национальных первенствах было не меньше 18 и не больше 20 команд.

Вопрос о расширении премьер-лиги впервые был поднят мною еще пять лет назад – в программе развития футбола в России. Очень важно, чтобы увеличение числа клубов в РПЛ происходило не само по себе, а стало частью масштабного плана реформ всей системы проведения соревнований, что в конечном счете позволит вовлечь в систему футбола все регионы страны и увеличит конкуренцию как внутри лиг, так и за попадание в них. (Дмитрий Симонов)​

В РФС думают о расширении премьер-лиги. Почему это спорная идея // Сергей Прядкин – о расширении премьер-лиги