Газзаев не считает, что ЦСКА реабилитировался за поражение от «Фейеноорда»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о победе над «Ростовом» (2:0) в 14-м туре Тинькофф РПЛ.

-Безоговорочная победа ЦСКА, — считает Газзаев. — Хотя реализуй Еременко пенальти, интрига бы возродилась. Но в целом армейцы имели подавляющее преимущество в создании голевых ситуаций. Если бы не Песьяков, который отыграл сегодня просто здорово, счет мог бы быть и крупнее. Он выручал гостей после ударов из убойных позиций.

— ЦСКА реабилитировался за поражение в Голландии?

— Наверное, здесь не стоит говорить о реабилитации. Это спорт, нужно быть максималистом в каждом турнире. А наши клубы, как будто сговорились — не могут выиграть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. В РПЛ у ЦСКА дела сейчас идут хорошо. Сегодня была одержана очень важная стратегическая победа. Команда осталась на первом месте. И надо обязательно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Тогда игроки будут прогрессировать. (Виталий Айрапетов)

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