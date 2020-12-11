Газизов заявил, что трансферная кампания «Спартака» прошла на приличном уровне
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью Sport24 рассказал о своей трансферной кампании в московском клубе, отметив, что она прошла на приличном уровне.
— Многие болельщики и эксперты называют летнюю трансферную кампанию клуба провальной: от Урунова, Кокорина, Мозеса пользы пока мало. Как вы сами ее оцените?
— Это была самая незатратная кампания за последнее время. По мне, все прошло на приличном уровне. В период пандемии было непросто. Кроме того, оценка трансфера проходит не по тому, играет ли сейчас футболист или нет. Он может заиграть завтра. Важнее, что эти футболисты сейчас в таком виде на рынке нужны, на них есть спрос. Считаю, это главная оценка работы. Это лучше, чем футболист, который куплен за десятки миллионов и никому не нужен. Это для компьютерных игр. Настоящий футбол — это жизнь. Больше, чем просто картинки на компьютере.
— Хорошо, Урунова готов забрать «Рубин»...
— И не только. На футбольном рынке это все знают. Это актив, за который готовы биться.
— Почему тогда в «Спартаке» у него недостаточно игрового времени? Недооценивает тренерский штаб?
— В «Спартаке» всегда сложно. Очень мало игроков, которые приходят и сразу показывают результат. Один из них — Мозес, который пришел и уже что-то делает, дает определенные баллы и коэффициенты, показывает свой уровень. Даже Саше Кокорину тяжело, а он, в моем понимании, один из сильнейших футболистов России. Что касается Остона, он молодой парень и ему нужно время адаптироваться. Нужно спрашивать тренера, как он этих игроков оценивает. И, насколько мне известно, Тедеско оценивает их высоко.
Трансферная кампания — это не только я. Другие игроки тоже являлись определенным фактором. Я с ними работал. Кого-то — имена называть не буду — мне удалось удержать в команде, кого-то отдать в аренду и уменьшить нагрузку. Работа генерального менеджера не так видна, но была проделана очень хорошо. Мы не потратили много денег и оказались на первом месте. Это цифры, и это важно. Остальное — частности и домыслы.
— Кто еще мог перейти этим летом в «Спартак»?
— Это мои наработки, они остаются со мной. Все еще может произойти. Я же футбольный менеджер и не могу всем все рассказать. Все видят только общую картинку.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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