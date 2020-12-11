Газизов заявил, что его не задела прощальная гифка «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью Sport24 рассказал о своем отношении к стебному прощанию со стороны клуба в твиттере.

«Спартак» объявил об уходе Газизова гифкой из «Симпсонов». Отрывок взят из серии «Барт в теневом бизнесе» и показывал, как Эйб Симпсон заходит в бурлеск-клуб Maison Derriere и сразу же выходит. Позже клуб удалил этот пост.

— «Спартак» попрощался с вами, опубликовав стебный гиф в твиттере. Как вы на это отреагировали?

— Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя. Я честен перед болельщиками и клубом. Я сделал все возможное. Мою работу оценит время.

— Вас это не задело?

— Глупости меня никогда не задевают.

— Может ли себе позволять подобное клуб масштаба «Спартака»?

— Скажем так: «Спартак» — это в большей степени его армия болельщиков, которая двигает вперед, а не только люди, которые там работают.

— Накануне объявления о вашем уходе из «Спартака» Илья Казаков сказал, что клуб поменял служебные машины вам и Тедеско. Что это было?

— Скажем так: я благодарен «Спартаку» за это время, а остальное — частности. Меня не задевают такие вещи. Я человек, который борется за результат. Если мелочи будут меня задевать, грош мне цена.

— Если бы у вас была возможность вернуться назад и сделать по-другому, что бы вы изменили?

— Ничего в своей жизни я не хотел бы менять. Я все делаю обдуманно и без эмоций. Даже если эмоции и присутствуют, все свои шаги я все равно обдумываю.