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Газизов встретился с Бенитесом на сборе «Уфы»

08:20
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов и Рафаэль Бенитес. Фото Youtube
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов и Рафаэль Бенитес. Фото Youtube
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов встретился с легендарным испанским тренером Рафаэлем Бенитесом во время сборов клуба в Испании, соответствующее видео размещено на официальном Youtube-канале уфимского клуба.

23 февраля «Уфа» победила в товарищеском матче «Далянь Ифань», которую возглавляет Бенитес, со счетом 4:1.

После 19 туров «Уфа» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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