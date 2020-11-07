Газизов рассказал о своем отношении к братьям Бакаевым

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру полузащитник Зелимхана Бакаева в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

— Бакаев начал матч со скамейки. Это ожидаемо?

— Бакаев наш игрок, мы все вместе должны проходить тяжелые периоды. Победы нужно добывать потом и кровью. Мы тоже переживаем, что Зелимхан на замене, он должен играть, но тренер лучше чувствует, он видит все плюсы и минусы. Мы сидим в одной лодке и гребем в одну сторону. Мы должны все это проходить вместе, добывать победы потом и кровью.

— Не думаете о возвращении Солтмурада Бакаева?

— Мы можем пол-страны вернуть так, если будем смотреть на каждого игрока, который нам принадлежал или принадлежит. Надо хорошо прощаться с игроками. С другой стороны, никогда не говори никогда. (Максим Алланазаров)