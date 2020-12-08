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Газизов покинул «Спартак»

8 декабря 2020, 19:05
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
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Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Спартака», сообщает пресс-служба клуба. 52-летний специалист проработал в должности пять месяцев — с 9 июля. До этого он 8 лет работал с «Уфой».

Ранее в «Спартак» на пост спортивного директора вернулся Дмитрий Попов.

«РБ-Спорт» сообщал, что управляющий директор Евгений Мележиков будет исполнять обязанности Газизова. Красно-белые подтвердили информацию, отметив, что его основными задачами станут «повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба».

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

При Газизове в «Спартак» пришли хавбеки Остон Урунов (из «Уфы») и Виктор Мозес (аренда из «Челси»), а также форвард Александр Кокорин (на правах свободного агента после ухода из «Зенита»).

После 17 туров красно-белые занимают второе место в таблице Тинькофф-РПЛ, отставая от «Зенита» только по разности мячей.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-12-08-shamil_gazizov_pokidayet_spartak/

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