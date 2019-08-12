Газизов – о трансфере Кругового в ЦСКА: "Предложение от армейцев есть. Больше ничего не комментирую"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что клуб из Башкирии ведет переговоры с ЦСКА по 21-летнему защитнику Данилу Круговому.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что клуб из Башкирии ведет переговоры с ЦСКА по 21-летнему защитнику Данилу Круговому.

- Предложение от ЦСКА есть. Больше ничего комментировать не буду, - сказал Газизов.

Круговой выступает за "Уфу" с 2018 года, на его счету 9 матчей и 1 голевая передача за команду. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Зенит", воспитанником которого является Данил.(Иван Торопцев)