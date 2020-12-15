Газинский попытался объяснить провальный второй тайм в матче с «Севильей»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский назвал причины поражения в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3). По ходу встречи «быки» вели 2:0 и больше тайма играли в большинстве.

«Наверное, во втором тайме мы не совсем правильно играли. Стали прижиматься к своим воротам. Если вернуть бы ситуацию, то действовали бы по-другому. Плюс у нас было преимущество в одного игрока. Не забываем об ошибках, которые на таком уровне нельзя допускать, соперник моментально наказывает», — сказал Газинский в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Краснодар» в групповом турнире ЛЧ набрал пять очков и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с загребским «Динамо». Игры пройдут 18 и 25 февраля, российский клуб первую встречу проведет на своем стадионе.