Газинский назвал причины уверенной победы «Краснодара» над «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» (5:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Для нас не в диковинку активно играть с первых минут, тем более, на своем поле, используя высокий прессинг. Такой успех именно благодаря преимуществу в опорной зоне? Не мне судить. Для этого есть тренерский штаб, который укажет на все наши сильные и слабые стороны. Но если мы не пропустили и забили так много, то это говорит, что не потеряли концентрацию и играли до конца», — сказал Газинский в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 18-и туров «Краснодар» находится на восьмом месте в турнирной таблице с 27 очками. Лидирует «Зенит» — 38 баллов.