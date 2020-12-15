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Газинский назвал причины уверенной победы «Краснодара» над «Локомотивом»

15 декабря 2020, 01:00
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» (5:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Для нас не в диковинку активно играть с первых минут, тем более, на своем поле, используя высокий прессинг. Такой успех именно благодаря преимуществу в опорной зоне? Не мне судить. Для этого есть тренерский штаб, который укажет на все наши сильные и слабые стороны. Но если мы не пропустили и забили так много, то это говорит, что не потеряли концентрацию и играли до конца», — сказал Газинский в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 18-и туров «Краснодар» находится на восьмом месте в турнирной таблице с 27 очками. Лидирует «Зенит» — 38 баллов.

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