Гайсин рассказал, кто в компании Кокорина и Мамаева вел себя агрессивнее всех

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ответил на вопросы адвокатов о повреждениях, который он получил в попытке изолировать своего знакомого, чиновника Минпромторга Дениса Пака от агрессивной компании. Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

Гайсин подтвердил, что не почувствовал удар Кокорина-младшего.

– Кирилл Кокорин вел себя агрессивнее всех. Он подскакивал со всех сторон, пытался достать ударами Пака. В момент ситуации, когда Мамаев ударил, а Протасовицкий держал за шею, я сказал, что не почувствовал удар Кокорина по голове. Я подтверждаю, что говорил это. Но этот момент я увидел на видео. Да, удар был несильный, да, легкое касание. Да, я его не почувствовал. Я не отказываюсь от своих показаний.

Гайсин также прокомментировал слова адвоката Прилипко о противоречии в данных в разное время показаниях по удару Мамаева.

– Я не вижу особых противоречий. Просто я описывал момент разными словами. Просто я не большой специалист в единоборствах. Меня держали за шею, и прежде всего это удушение. Я помню наш разговор с адвокатом. Что такое боль? Это не физическая величина, которую можно измерить. Удержание за шею было. Это неприятное ощущение. Поймите, брать чужого человека за шею – это когда человек не воспитан! (Впервые повышает голос.)

Готовность Мамаева возместить ущерб? Вред – это отдельная песня. Дословно, как он приносил извинения, я не могу сказать. Вопрос же не в извинениях передо мной. Он же не может извиниться перед всеми, кто находился в кафе. Я же член общества, который находился в публичном месте, где были совершены неравноправные действия. Я на больничном никогда не был. Никаких затрат не нес.

Гайсин рассказал о том, когда Пак держался за голову

– На записи не все время нахождения в кафе. Кроме того, я, конечно, условно сказал, что держался за голову все время. Не знаю, есть на видео или нет. Но есть факт: когда я пришел, Пак держался за голову периодически. И раз у вас диктофоны, переслушайте: я в концовке сказал, что он касался головы периодически. И если я не так выразился, то значит так выразился.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live