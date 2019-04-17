Гайсин не имеет претензий к Протасовицкому

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин ответил на вопросы детского тренера Александра Протасовицкого во время очередного заседания Пресненского суда города Москвы по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Протасовицкий: – Это было запланированное избиение? Чисто по-мужски вы могли отреагировать на удар Павла? Вы направились в его сторону? На очной ставке вы сказали: единственная претензия, что я не дал добраться до Павла. В тот момент я мог помешать вам другим образом?

Гайсин: – Вопрос помешать – не помешать… помешал. Конечно, мог. Конечно, у вас была альтернатива.

Протасовицкий: – Какая?

Гайсин: – Словесная.

Протасовицкий: – То есть в тот момент, когда мужчины вступили в контакт…

Гайсин: – Стоп, стоп! Двое не вступили в контакт. Я же вас даже поблагодарил на ставке.

Протасовицкий: – Да, я помню! Слова бы не повлияли на вас…

Гайсин: – Во-первых, повлияли. Во-вторых, спасибо, что вы не стали бить. Иначе бы я в больнице оказался. За это спасибо.

Протасовицкий: – Вы ко мне претензии испытываете? Дело в том, что у меня отдельная статья.

Гайсин: – Я к вам претензии не испытываю. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!