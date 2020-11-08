«Гайч может играть сильнее». Гончаренко — об аргентинском нападающем
8 ноября 2020, 19:19
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Ростовом» (2:0) в 14-м туре РПЛ прокомментировал игру аргентинского нападающего красно-синих Адольфо Гайча.
— Адаптация Гайча продолжается, — сказал Гончаренко. — Сегодня он выглядел уже лучше, наверное, это самый сильный его матч. Но зная потенциал Гайча, он может и должен показывать больше.
— Чалов наконец забил с игры.
— Надеюсь этот гол придаст ему сил и уверенности. (Дмитрий Гирин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи