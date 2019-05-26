Гаврилов считает, что "Спартаку" не хватало Глушакова в матче с "Оренбургом"

Легендарный полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов в интервью "СЭ" прокомментировал поражение красно-белых в заключительном туре российской премьер-лиги от "Оренбурга" (0:2). По его мнению, команде не хватало хавбека Дениса Глушакова.

– Интрига тура сводилась к двум вопросам – кто попадет напрямую в Лигу чемпионов и Лигу Европы. "Локомотив" и "Краснодар" бились за второе место, а "Спартака" и ЦСКА – за четвертое.

– В первом случае для все было очевидно. Я не сомневался, что "Локомотив" обыграет "Уфу", которая уже давно готовится к стыкам. Конечно, финал Кубка отнял много эмоций, но такого соперника команда Юрия Семина должна спокойно побеждать. Просто на классе. К тому же на кону стояла прямая путевка в Лигу чемпионов, а значит, и огромные деньги. А вот "Спартак" сильно разочаровал. Не думал, что сыграет в Оренбурге настолько безвольно.

– Есть объяснение?

– В команде не все в порядке. Если б люди действительно хотели удержать четвертое место, они бы на решающий матч вышли с другим настроем. Здесь же запредельной мотивации у футболистов я не увидел. Сейчас в "Спартаке" нет коллектива. Как нет и человека, способного повести за собой.

– Еще и Фернанду с Луизом Адриану пропускали матч из-за дисквалификации.

– Мне кажется, больше не хватало Глушакова. Играл бы он – и "Спартак" выглядел бы совершенно иначе. К сожалению, равноценной замены в средней линии Денису не нашлось… Зато армейцы – молодцы! Несмотря на потерю Влашича, разорвали "Крылья". Правда, самарцы, как и "Уфа", мыслями, похоже, давно в стыковых матчах. А после третьего пропущенного мяча вообще развалились. Но должно же быть хоть какое-то уважение – к себе и болельщикам. 0:6 – это просто несерьезно! Так играть нельзя! ЦСКА легко мог и десятку им отгрузить. (Александр Кружков)

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