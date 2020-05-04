Гаврилов рассказал, как Бесков заподозрил его в сдаче матча

В «СЭ» вышло не публиковавшееся прежде интервью нашего обозревателя Игоря Рабинера за 2013 год с Юрием Гавриловым, которому сегодня исполнилось 67 лет. Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, как главный тренер красно-белых Константин Бесков заподозрил его в сдаче матча.

«Был один момент в Кутаиси, когда мы обыграли местное «Торпедо» — 4:0. Там предлагали деньги, чтобы мы отдали игру. Появился человек с чемоданом, ко всем подходил. Это вышло наружу. Вот тогда Бесков был в таком состоянии, что не захотел поставить нас на игру.

Я был одним из тех, кого вывели из состава. Потому что ко мне подходили. Но я оказался не один. Там оказались ещё Володя Сочнов, Юрка Резник — те, к кому тоже подходили, и это все видели. Слава богу, всё обошлось, мы выиграли, и в конце он почувствовал, что был не прав был по отношению к нам.

Потом со временем это всё нивелировалось. Но он не извинился. Никогда не извинялся. Конечно, ему не по себе было, мы видели, что он с нами не разговаривает, ему неприятно. Чувствовалось: внутри он понимает, что виноват. Потому что за нас был результат, мы выиграли.

Там всё определил Николай Петрович своим волевым решением. Бесков объявил состав без нас, мол, я этим ребятам в этой игре не доверяю. Если результата не будет, меня, дескать, тоже потом обвинят — зачем вы их поставили, если знали, что они пошли на договор. И Николай Петрович взял всю ответственность на себя. Сказал: «Ладно, пусть будет, как будет. Если даже проиграем, я буду отвечать сам». Это был единственный случай, когда состав определил Старостин.

— А как Бесков на это отреагировал?

— Технично ушел в сторону. Сказал: «Если хотите ставить их — ставьте. Но я за результат этого матча не отвечаю».

— «Спартак» играл договорняки?

— Договорных матчей у нас не было и в помине. Потому что было уважение к людям. Представьте себе картину, что мы приходим к Старостину и говорим: «Николай Петрович, мы сегодня хотим помочь той команде и заработать. Вы даете добро или нет?» Такое невозможно! Как нереально для нас было представить, что мы продали игру, и об этом узнает Старостин.

— А 3:4 в последнем туре чемпионата-82 с минским «Динамо», после которого минчане, а не «заклятые друзья» спартаковцев киевляне, стали чемпионами?

— Мы не сдавали игру, просто она для нас ничего не решала. Через несколько дней у нас была игра еврокубка (дома с «Валенсией» — 0:0, — Прим. И.Р.), поэтому мы старались особо сил не тратить, сохранить их для Кубка УЕФА.

— В «Днепре» с договорными матчами было по-другому?

— Когда я там оказался — все у них было по-своему. Украинские команды делили между собой очки. Вопрос всегда стоял так, чтобы, не дай бог, ни одна команда оттуда не вылетела из высшей лиги. Были, конечно, всякие случаи — как со львовскими «Карпатами», когда Хидю (Вагиза Хидиятуллина, — Прим. И.Р.) несправедливо обвинили в сдаче игры. Бесков долгое время был уверен и в том, что в 70-м году несколько человек из его «Динамо» сдали в Ташкенте золотой матч ЦСКА.