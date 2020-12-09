Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал слухи о неустойке Шамиля Газизова в размере 400 миллионов рублей в связи с его досрочным прекращением обязанностей генерального директора красно-белых.

— С такой суммой хотел бы я на его месте оказаться, — заявил Гаврилов в комментарии «СЭ». — До сих пор не понимаю, зачем его брали, чтобы через 5 месяцев выгонять. Непонятно, что там происходит. Делать какие-то выводы о работе Газизова в «Спартаке» по месту в РПЛ тоже нельзя: турнирная таблица никого не волнует, наш чемпионат — мусор. Всего один «Краснодар» остался представлен в еврокубках. А вот будет сегодня матч «Баварии» с «Локомотивом», так немцы просмотрят там свою молодежь. Наверняка, выпустят 4-ый или 5-ый состав. Они не рискуют, там уже все решено. Уже даже неинтересно, какое место займет «Локомотив». Разница в футболе: немецкий футбол — это одно, российский — другое.

Если возвращаться к теме Газизова, то я на его стороне. Он — молодец, свои деньги получит, не останется в убытке. А что приобретет «Спартак»? Кого? Этого Попова, которого в свое время вывели из клуба? Одних берут, других увольняют — эта чехарда идет во вред клубу. Еще не успели привыкнуть к предыдущему руководству, а уже новое. Чего вы тогда хотите от футболистов? Чтобы они чемпионами стали? Да не будут они у вас чемпионами таким образом.

(Екатерина Звенигородская)