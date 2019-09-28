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Гаттузо сказал, что поддерживает использование ВАР

28 сентября 2019, 21:12
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Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0) сказал, что ВАР помогает судьям.

— Я за ВАР, потому что он помогает, — сказал Гаттузо в эфире телеканала «Матч премьер». — Если бы не он, говорили бы о двух ошибках, которые повлияли на исход матча.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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