Гаттузо сказал, что поддерживает использование ВАР
28 сентября 2019, 21:12
Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0) сказал, что ВАР помогает судьям.
— Я за ВАР, потому что он помогает, — сказал Гаттузо в эфире телеканала «Матч премьер». — Если бы не он, говорили бы о двух ошибках, которые повлияли на исход матча.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи