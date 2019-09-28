Гаттузо присутствует на матче «Локомотив» — «Зенит»
28 сентября 2019, 19:40
Бывший главный тренер «Милана» Дженаро Гаттузо посетил матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Ранее в СМИ появилась информация, что 41-летний итальянский специалист может возглавить «Динамо».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».
#ЛокоЗенит Дженнаро Гаттузо на матче! pic.twitter.com/4H0Ga6din7— СЭ Футбол (@se_football) September 28, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи