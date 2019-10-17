Галямин назвал трансфер Малкома очень рискованным

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин в эфире YouTube-канала «СЭ» оценил селекцию «Зенита».

— Оцените селекцию «Зенита». Что думаете о трансферах Малкома и Дугласа Сантоса?

— Несмотря на то, что у «Зенита» море денег, селекцию в последние полгода-год оцениваю как топ. Изначально я не понимал покупки Оздоева или Далера Кузяева, и у болельщиков тоже были вопросы. Эти трансферы происходили еще при Константине Сарсании, царствие ему небесное. Сейчас Оздоев — лучший футболист сборной, как по мне, в игре с Кипром он был лучшим.

Новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта попал в десятку со всеми футболистами, которые пришли в команду. Это и Азмун, и Барриос, и Ракицкий. Все иностранцы приносят большую пользу. Надо заметить, что в последние 2-3 года «Зенит» потратил небольшие деньги на покупку футболистов с российским паспортом. Да, у них, может, большие зарплаты, но Кокорин пришел за 2 миллиона, Жирков за 2 миллиона, Дзюба, если не путаю, вообще бесплатно пришел.

— Что скажете про Малкома?

— Большой трансфер для нашего чемпионата. Как мне кажется, очень рискованный.

— В чем риск?

— Все-таки, речь идет о очень больших деньгах. Говорю как о сумме трансфера, так и об условиях личного контракта футболиста. Наверное, Малком получает в России больше, чем в «Барсе».

— «Зенит» повторил условия.

— Может быть, но это все равно большие деньги для нашего чемпионата, даже если учесть то, что «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Всегда есть риск, что игрок не адаптируется или получит травму, как сейчас. Сколько он там, месяцев пять будет восстанавливаться?

— До зимы не сыграет.

— Думаю, клубы нашего чемпионата, выступающие в еврокубках, могут позволить себе траты в 20 миллионов евро на футболиста, особенно те, кто играет в Лиге чемпионов. Платить больше — риск и по финансовому фэйр-плей, и по адаптации самого игрока к новому чемпионату. Не каждый иностранец готов привыкнуть к нашей стране. (Сергей Егоров)

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