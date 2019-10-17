Галямин назвал трансфер Филиппа большой глупостью

Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин в эфире YouTube-канала «СЭ» оценил трансфер нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии». 25-летний немец провел за бело-голубых 7 матчей (только 2 — полностью), в первых двух забил 2 гола, в игре 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) остался на скамейке запасных.

— За Филиппа отдали 20 миллионов евро

— Кто-то оценивает его на 10, кто-то на 20, кто-то — на 25. Я оцениваю этот трансфер как большую глупость. Не может покупаться футболист за 20 миллионов в команду, которая не играет в еврокубках, а только строится. С точки зрения финансового fair-play это ударит по клубу, когда он будет претендовать на еврокубки. Это неправильное построение команды, как и 12 купленных футболистов. Команда, не играющая в еврокубках, должна выстраиваться как ЦСКА — 15-16 футболистов, которые тянут команду, и 5-6 молодых игроков. У нас 30 матчей в чемпионате — и иметь 25 футболистов, держа половину на скамейке, — это ненужные расходы.

— Сколько вы заплатили бы за Филиппа?

— Без комментариев.

— А чем он хорош?

— Есть поставленный удар, он достаточно умный футболист, быстро принимает решения, неплохо играет в короткий пас. Может забить со второй линии, создавать оттуда опасность. Минусы? Надо заставить его работать на команду. (Сергей Егоров)

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