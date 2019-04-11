14:46 11 апреля | Футбол — РПЛ

Галицкий возглавит комитет РФС по детско-юношескому футболу

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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что комитет союза по детско-юношескому футболу возглавит президент "Краснодара" Сергей Галицкий.

- Сегодня мы приняли решение о формировании нового состава комитета детско-юношеского футбола. Предложение возглавить его принял Сергей Николаевич Галицкий. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского комитета РФС.

Решение было принято на исполкоме организации, который состоялся сегодня в Доме футбола. (Андрей Михайлов)

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