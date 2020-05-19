Гаджи Гаджиев: «Врачи в Дагестане из-за коронавируса бросились на амбразуру. Спецодежды нет»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что медицина в Дагестане оказалась не готова к пандемии коронавируса.

— Страшно?

— Конечно, ситуация тяжелая. Как я уже заметил, медицина оказалась не готова. Я бы не сказал, что меня охватила паника. Просто неприятно ощущать, что уровень организации невысокий. Разговоров больше, чем дел. В Дагестане проявилось в большей мере, где-то — в меньшей степени. Мы же говорим об одном, а на поверку получается...

— В Дагестане уже умерло более 40 медработников...

— Аховая ситуация, да. Люди бросились на амбразуру. Специальной одежды нет. Но у нас ведь за московской кольцевой дорогой многое прекращается. В пределах МКАД еще уровень повыше, и какая-то относительная организация есть.

— Летальные исходы в вашем регионе заставят людей хотя бы на какое-то время отойти от своих традиций?

— Уже отошли. Но все надо было делать гораздо раньше, опережать события. Лучше сделать на день раньше, чем на минуту позже. Изначальной готовности к коронавирусу не было. (Виталий Айрапетов)

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