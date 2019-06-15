14:51 15 июня | Футбол — РПЛ

Гацкан, Сигурдарсон и Вилюш пообщались с болельщиками у касс "Ростов Арены"

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Игроки "Ростова" Александр Гацкан, Бьорн Сигурдарсон и Мацей Вилюш приехали к кассам "Ростов Арены", информирует официальный Твиттер клуба. Футболисты пообщались с болельщиками и сделали совместные фотографии.

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