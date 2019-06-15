Гацкан, Сигурдарсон и Вилюш пообщались с болельщиками у касс "Ростов Арены"

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Александр Гацкан, Бьорн Сигурдарсон и Мацей Вилюш решили заехать поздороваться с болельщиками к кассам "Ростов Арены".



Напоминаем, что абонементы на сезон 2019/20 в продаже! pic.twitter.com/2rQs3J2K9Q