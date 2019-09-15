Гацкан доиграл матч с «Краснодаром» в футболке без номера
15 сентября 2019, 21:56
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан получил травму и бы вынужден доигрывать матч 9-го тура российской премьер-лиги с «Краснодаром» (2:4) в футболке без номера.
Игрок по ходу встречи разбил голову в стыке. Врачи замотали ему голову, но футболисту пришлось сменить футболку, так как его была вся в крови. Новая оказалась без номера — и Гацкан так и доиграл матч.
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