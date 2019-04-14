Гацкан догнал Калачева по играм за "Ростов"

Матч "Ростов" – "Спартак" стал 255-м для Александра Гацкана за ростовчан в чемпионате России. По этому показателю он догнал Тимофея Калачева и теперь делит с ним первое место. (Денис Аль-Юсифи)

Игроки с наибольшим количеством матчей за "Ростов" в чемпионатах России