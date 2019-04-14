Гацкан догнал Калачева по играм за "Ростов"

Матч "Ростов" – "Спартак" стал 255-м для Александра Гацкана за ростовчан в чемпионате России. По этому показателю он догнал Тимофея Калачева и теперь делит с ним первое место. (Денис Аль-Юсифи)
Игроки с наибольшим количеством матчей за "Ростов" в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Тимофей Калачев
|
2006 – 2007, 2010 – н.в.
|
255
|
24
|
Александр Гацкан
|
2009 – н.в.
|
255
|
18
|
Михаил Осинов
|
2001 – 2007, 2009
|
200
|
35
|
Милош Крушчич
|
2001 – 2007
|
167
|
8
|
Юрий Дядюк
|
1992 – 1993, 1995 – 1999
|
166
|
4
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