Футбольным клубам в Москве разрешат увеличить посещаемость до 25 процентов с августа

С 1 августа в Москве будет разрешено увеличить до 50 процентов заполняемость стадионов с учетом социальной дистанции. Однако, как разъяснили Российской премьер-лиге в мэрии, по факту реальная посещаемость с учетом всех норм сможет составлять лишь около 25 процентов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

Сезон-2019/20 был возобновлен после паузы, вызванной коронавирусной пандемией. Сейчас на игры допускают болельщиков в количестве не больше 10 процентов от заполнения стадиона.