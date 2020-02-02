Футболисты «Зенита» сыграли в пейнтбол. Фото
2 февраля 2020, 20:46
Футболисты «Зенита» после утренней восстановительной тренировки провели вечер за игрой в пейнтбол. Пресс-служба клуба выложила фото с мероприятия.
Питерцы проводят сбор в Испании. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
Новости из расположения команды такие: утром сине-бело-голубые провели восстановительную тренировку, вечером — сыграли в пейнтбол.
— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 2, 2020
Фото — скоро на официальном сайте, видео — в ближайшие дни на «Зенит-ТВ». pic.twitter.com/kP1VJLgwL4
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