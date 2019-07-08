Футболисты "Урала" представили новую форму в бассейне. Видео

Официальный Twitter "Урала" опубликовал видео с презентацией формы на сезон-2019/20. Игроки клуба из Екатеринбурга в гостевых и домашних комплектах прыгнули в бассейн.
Первый матч нового сезона "Урал" проведет 13 июля против "Уфы", начало – в 16.30 (мск).
Новая форма 🔥🔥🔥— ФК Урал (@FCURAL) 8 июля 2019 г.
🔥🔥🔥 Новый сезон
Новый технический спонсор 🔥🔥🔥
🔥🔥🔥 Новый стиль презентации⠀⠀
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Первый матч сезона:
📆 13 июля
🕡 18:30 начало матча
🏟 Екатеринбург Арена
⚔️ #УралУфа
🎫 200-5000₽
🏫 Фирменный магазин в ТРЦ«Гринвич» pic.twitter.com/naMpYg48wO
8 июля 2019 г.
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