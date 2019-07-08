14:07 8 июля | Футбол — РПЛ

Футболисты "Урала" представили новую форму в бассейне. Видео

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Официальный Twitter "Урала" опубликовал видео с презентацией формы на сезон-2019/20. Игроки клуба из Екатеринбурга в гостевых и домашних комплектах прыгнули в бассейн.

Первый матч нового сезона "Урал" проведет 13 июля против "Уфы", начало – в 16.30 (мск).

 

 

Урал - Уфа

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