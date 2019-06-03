13:25 | Футбол — РПЛ

Футболисты "Уфы" выйдут из отпуска 16 июня для медобследования в Москве

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Сразу после выхода из отпуска игроки "Уфы" соберутся в Москве, чтобы c 16 по 18 июня пройти медицинское обследование, а затем отправиться на сборы.

Уфимцы планируют провести два 12-дневных сбора в Австрии с двухдневным перерывом. Соответствующие слова генерального директора клуба Шамиля Газизова приводит официальный Твиттер "Уфы".

 

Напомним, что в воскресенье "Уфа" уступила в стыковом матче за право остаться в РПЛ "Томи" (0:1), однако за счет победы в первом матче со счетом 2:0 клуб сохранил прописку в элитном дивизионе.

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