11:52 | Футбол — РПЛ

Футболисты "Уфы" проходят медосмотр. Команда вышла из отпуска

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Сегодня, 17 июня, игроки "Уфы" проходят медицинское обследование в Москве, информирует официальный Твиттер команды.

Уфимцы начнут подготовку к сезону-2019/20 18 июня в Австрии, где проведут 2 учебно-тренировочных сбора. Вместе с основой будут готовиться несколько футболистов "Уфы-2".

В прошлом сезоне "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Уфимцы в двухматчевом противостоянии обыграли "Томь" (2:1) за право участвовать в чемпионате России на следующий сезон.

 

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